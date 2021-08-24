Hastanede yaşam savaşını kaybetti
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Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Hastanede yaşam savaşını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da yakınları tarafından asılı bulunduktan sonra hastanede tedavi altına alınan genç kadın yaşam savaşını kaybetti.

Adıyaman'da yakınları tarafından asılı bulunduktan sonra hastanede tedavi altına alınan genç kadın yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik'te kendisini yaklaşık 2 hafta önce iple asan 22 yaşındaki E.A. isimli kadın yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.A., yaklaşık iki haftalık bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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