Hastanede yangın ve patlama tatbikatı nefes kesti

25.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:18

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen yangın ve patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla, gerçeğini aratmayan yangın ve patlama tatbikatı gerçekleştirildi.



Tatbikatta senaryo gereği, poliklinik binasında yangın meydana geldi. Yangının fark edilmesiyle önce kırmızı kod uyarısı verilip, daha sonra yangın uyarı sistemi devreye sokularak 112'ye ihbarda bulunuldu. Binada bulunan hastalar ekipler tarafından tahliye edildi. Enkaz altında kalanlar ekipler tarafından tek tek çıkartıldı. Tatbikat ile acil durum ile olağanüstü hallerde ilk yardım, hızlı tahliye ve güvenli bölgeye ulaşım konularında çalışanların ve ekiplerin hazırlıkları ölçüldü.



Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay gerçekleştirilen tatbikatla ilgili olarak "Tüm kamu kuruluşlarında farkındalığı artırmak için böyle durumlar yaşandığında neler yapabileceğimizle ilgili bir tatbikat ama gerçekten tatbikatı yaparken sanki gerçekten olmuş gibi içinde yaşayarak olmuş gibi davranıyoruz. Tüm ekipler bir bütün olarak, 112 Acil Servis, itfaiye ekipleri, UMKE ve kendi kurumumuzdaki tüm ilgili ekiplerle birlikte böyle durumlarda neler yapılabilir, eksikliklerimiz nedir, olması gereken ve olmaması gereken durumlar nedir tüm bunları değerlendirme şansımız oluyor. Bu tatbikatlar bu açıdan bizler için önemli. Her yıl düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bize destek veren tüm kamu kuruluşlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür felaketler yaşanmaz. Ama yaşandığı zamanda ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübeli olmamız gerekiyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA