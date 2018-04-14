Hastanede Yangın - Vali Küçük İncelemelerde Bulundu

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki hastanenin, idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın, yemekhane bacası ile elektrik ve klima tesisatlarının olduğu bölümde başlayan yangın, çatıya yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastalar, tedbir amacıyla binadan tahliye edildi.

Bu arada, yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar hastane önüne geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

"Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok"

Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından hiçbir hastanın zarar görmediğini söyledi.

Hastaların güvende olduğunu belirten Korukluoğlu, "112 hastamız spor salonuna tahliye edildi. Dumandan etkilenen, sağlık riski olan hiçbir hastamız yok. Yangının sebebi konusunda bir şey söylemek için erken. Bilirkişiler bu konuda bilgi verecektir." dedi.

Korukluoğlu, hiçbir hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gayet emin durumdayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Bina, emniyetle tahliye edildi. Hastaların hepsi spor salonunda. Merak edilecek, endişelenecek hiçbir şey yok. Hastaların sağlığı yerinde. Hastaların yakınlarının, akrabalarının endişe edeceği hiçbir durum yok. Hepsi kompleksimizin içindeki spor salonunda istirahate alındı ve hepsini sağlık görevlilerimiz takip ediyor."

Vali Küçük incelemelerde bulundu

Bursa Valisi İzzettin Küçük de yangının meydana geldiği hastanede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatı katında meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin en kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Küçük, şunları kaydetti:

"Yangın tamamen söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın poliklinikler bölümünde olduğu için tedbiren yine hastanemizdeki hastalarımızı ve refakatçileri bütün çalışanları tahliye ettik. Şu anda spor tesisindeler. İyice emin olduktan sonra hastalarımızı tekrar hastaneye nakledeceğiz. Hiçbir ölü, yaralı, zarar gören, yangından etkilenen hastamız ve yakını yoktur. Bu bizim için tesellidir. Geçmiş olsun diliyorum. Yangın, çatı katında soğutucu sistemlerinin olduğu yerde çıktı. Şimdilik değerlendirmemiz bunlar ama bir araştırma tabii ki yapılacak."

"Yangın şu anda kontrol altına alındı"

Olay yerine gelen ve yangınla ilgili bilgi alan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, hastanenin batı kısmında, polikliniklerin olduğu binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktığını anlattı.

Akan, orada elektrik tesisatları ve klima santrallerinin bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Onun haricinde doğu tarafındaki servislerin olduğu yerde herhangi bir sıkıntımız yok. Biz her ihtimale karşı servislerdeki hastalarımızı tahliye ettik. 112 hastanın 112'si de tamamen şu anda kontrol altında. Spor salonumuza aldık. Gerek hastalarımız gerekse sağlık çalışanlarımızda herhangi bir etkilenme söz konusu değil. Bu polikliniklerin olduğu taraf da yangın şu anda kontrol altına alındı, son soğutma çalışmaları yapılıyor. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil."

"Eşimle görüştüm, iyi olduklarını söyledi"

Eşi hastaneden tahliye edilen ve spor salonunda bekletilen Meltem Yaşar da "Eşim içeride şu an, endişeliyiz ama en azından haberini aldık şu anda mutluyuz, bir nevi içimiz rahatladı." dedi. Yaşar, eşiyle görüştüğünü belirterek, "Eşimle görüştüm, iyi olduklarını söyledi. Etkilenmemişler, zaten spor salonunda bekletiliyormuş kendisi, iyiler çok şükür, biraz içimize su serpildi." ifadelerini kullandı.