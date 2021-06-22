Hastanede Yangın Tatbikatı Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastanede Yangın Tatbikatı Yapıldı

Hastanede Yangın Tatbikatı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizce, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ile birlikte Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangına ilk müdahale ve yangın anında yapılması gerekenler konu başlıklarında...

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizce, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ile birlikte Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangına ilk müdahale ve yangın anında yapılması gerekenler konu başlıklarında seminer verilip, tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta olası bir yangında alınacak tedbirler ve yangına müdahale konusunda personeller bilgilendirildi. Tatbikatta mutfak tüpünün söndürülmesi ve alevlere ilk müdahale uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın sonunda senaryo gereği yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 2 personel itfaiye tarafından kurtarıldı. Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, Karabük Belediyesi itfaiyesi olarak hedeflerinin vatandaşlar yangına ilk müdahale hakkında bilinçlenmesi olduğunu söyledi. Yangına ilk müdahalenin büyük felaketlerin önüne geçtiğini belirten Korkut; "Yangına ilk müdahalenin önemini gittiğimiz bütün kurumlarda anlatıyoruz. Vatandaşlara bir beceri kazandırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız tatbikatlar sonrasında Karabük'te meydana gelen birkaç daire yangınına vatandaşların kendi müdahalesini ve müdahalede başarılı olduklarını da gördük. Bu tatbikatlarımızın amacına ulaştığını gösteriyor. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Deniz Poyraz Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Hadise Sinan Çetin Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hastanede Yangın Tatbikatı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:33:47. #1.16#

title