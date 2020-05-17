Hastanede yangın paniği
KAHRAMANMARAŞ'ta hastane deposunun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
17.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:13
KAHRAMANMARAŞ'ta hastane deposunun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim Mahallesi'ndeki ek hizmet binasının deposunun çatısında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki kuru otların tutuşmasıyla çıktığı tahmin edile yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA