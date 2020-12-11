Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
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Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor

11.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:50

Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor Büyük paniğe neden olan yangın sonrasında hastalar başka hastaneye sevk ediliyor Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımında yangın çıktı.

Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor

Büyük paniğe neden olan yangın sonrasında hastalar başka hastaneye sevk ediliyor

MALATYA - Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımında yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangın nedeniyle hastalar başka hastaneye sevk ediliyor.

Hastanenin kroner yoğun bakım ünitesinde çıktığı öğrenilen yangının hastane çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ortaya çıkan duman büyük paniğe neden oldu. Zehirlenme tehdidi altında bulunan çok sayıda hastanın tahliyesine başlandı. Tahliye edilen hastalar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki yoğun bakımlara sevk edildiği öğrenildi.

Tahliye işlemi devam ederken yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor
Hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA

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