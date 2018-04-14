Hastanede Yangın - Havadan Görüntüler

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki hastanenin, idari birimler ve polikliniklerin bulunduğu 3 katlı binanın, yemekhane bacası ile elektrik ve klima tesisatlarının olduğu bölümde başlayan yangın, çatıya yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastalar, tedbir amacıyla binadan tahliye edildi.

Bu arada, yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar hastane önüne geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.