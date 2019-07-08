Hastanede tedavi gören mahkum hayatını kaybetti
Sivas'ta bir mahkum tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas'ta bir mahkum tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, solunum yetmezliği sebebiyle bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören Bektaş Ç. (38) hayatını kaybetti.
Bektaş Ç'nin cenazesi ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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