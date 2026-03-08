Haberler

Hastanede tedavi gören kanser hastası kadına arkadaşlarından 8 Mart sürprizi

Antalya'da 4'üncü evre kanser teşhisi konulan ve hastanede tedavisi devam eden kadına arkadaşları moral vermek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi meşale ve konfetilerle sürpriz yaptı.

Antalya'da yaşayan ve bir süredir ağrılarla mücadele eden ve doktorların ilk başta tanı koyamadığı Azize Özyavuz (47), şubat ayının başında rahim kanseri olduğunu öğrendi. 4'üncü evre kanser teşhisi konulan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özyavuz'a yakın arkadaşları hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak hem de moral vermek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Özyavuz'un tedavi gördüğü hastanede odasının bulunduğu pencereye bakan boş alana gelen arkadaşları Özyavuz'u yanlarına çağırdı. Yakınları tarafından doktorlarından izin alınarak servisten çıkartılan Özyavuz, araçla birlikte motosikletler eşliğinde kendisine moral vermek üzere toplanan arkadaşlarının yanına götürüldü. Burada meşaleler ve konfetilerle karşılanan kadın sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Kanser tedavisi gören kadına arkadaşları, "Senin iyileşmen için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. - ANTALYA

