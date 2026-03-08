Haberler

Hastanede tedavi gören kanser hastası kadına arkadaşlarından 8 Mart sürprizi

Hastanede tedavi gören kanser hastası kadına arkadaşlarından 8 Mart sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 4'üncü evre kanser teşhisi konulan ve hastanede tedavisi devam eden kadına arkadaşları moral vermek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi meşale ve konfetilerle sürpriz yaptı.

Antalya'da 4'üncü evre kanser teşhisi konulan ve hastanede tedavisi devam eden kadına arkadaşları moral vermek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi meşale ve konfetilerle sürpriz yaptı.

Antalya'da yaşayan ve bir süredir ağrılarla mücadele eden ve doktorların ilk başta tanı koyamadığı Azize Özyavuz (47), şubat ayının başında rahim kanseri olduğunu öğrendi. 4'üncü evre kanser teşhisi konulan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özyavuz'a yakın arkadaşları hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak hem de moral vermek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Özyavuz'un tedavi gördüğü hastanede odasının bulunduğu pencereye bakan boş alana gelen arkadaşları Özyavuz'u yanlarına çağırdı. Yakınları tarafından doktorlarından izin alınarak servisten çıkartılan Özyavuz, araçla birlikte motosikletler eşliğinde kendisine moral vermek üzere toplanan arkadaşlarının yanına götürüldü. Burada meşaleler ve konfetilerle karşılanan kadın sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Kanser tedavisi gören kadına arkadaşları, "Senin iyileşmen için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz

Maç sonunda olay tepki: Hesap vereceksiniz
Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

İspanya'da tarih yeniden yazıldı
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!