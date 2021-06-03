Hastanede tedavi gören Erzurumlu çocuklar "Halil öğretmen"le derslerinden geri kalmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastanede tedavi gören Erzurumlu çocuklar "Halil öğretmen"le derslerinden geri kalmıyor

Hastanede tedavi gören Erzurumlu çocuklar 'Halil öğretmen'le derslerinden geri kalmıyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Erzurum Şehir Hastanesine görevlendirilen öğretmen Halil Elitok, hastanede tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklara hem ders hem de moral veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Erzurum Şehir Hastanesine görevlendirilen öğretmen Halil Elitok, hastanede tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklara hem ders hem de moral veriyor.

Kentte çeşitli hastalıkları nedeniyle okula gidemeyen ve Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklar, geri kaldıkları derslerini hastanede görevli öğretmen Elitok aracılığıyla telafi ediliyor.

Hastanedeki çocukları tespit ettikten sonra doktorlar ve aileleri ile iletişim kuran Elitok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocukların tedavi gördüğü odalara giderek onlara yatakları başında eğitim veriyor.

Sınıf öğretmeni Elitok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl görev yerinin Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkokulu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında uzun yıllardır hastanelerde öğretmenlik yaptığını anlatan Elitok, "Hastanedeki sınıfımız ilkokul seviyesinde faaliyet gösteriyor. Yatarak tedavi gören çocuklarla Kovid-19 salgını nedeniyle topluca sınıfta ders yapamadığımız için yatak başında ders veriyoruz." dedi.

Daha çok kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için çocuklarla çeşitli aktiviteler yaptıklarını, özellikle ilkokul öğrencilerine müfredat kapsamında eğitimler verdiğini dile getiren Elitok, şöyle konuştu:

"Yatak başında bireysel eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle öğrenciler hem okuldan kopmamış hem de hastane kaygılarını gidermiş oluyor. Onlarla güzel vakit geçirdiğimiz için psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Çok sayıda çocuk buradan okuma ve yazma öğrenerek ayrıldı. Öğrencilere ödev veriyoruz, hastanede okulu aramıyorlar."

Hastanede tedavi gören çocuklardan Oğuzhan Aydın da 1. sınıfa gittiğini belirterek, öğretmenini çok sevdiğini, hastanede okuma ve yazma öğrendiğini anlattı.

Aydın'ın annesi Emine Aydın da çocuğunun geçen hafta süt kazanına düşmesi sonucu yandığını belirterek, "Hastanede bu imkanın sunulmasından dolayı çok mutlu olduk. Hastane yönetimine, doktorlara ve öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Çocuğum hem derslerden geri kalmadı hem de bu eğitimlerle moral buldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Kekik toplarken göktaşı bulduğunu iddia etti
Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hastanede tedavi gören Erzurumlu çocuklar "Halil öğretmen"le derslerinden geri kalmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:26:02. #1.14#

title