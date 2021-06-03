Hastanede tedavi gören Erzurumlu çocuklar "Halil öğretmen"le derslerinden geri kalmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Erzurum Şehir Hastanesine görevlendirilen öğretmen Halil Elitok, hastanede tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklara hem ders hem de moral veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında Erzurum Şehir Hastanesine görevlendirilen öğretmen Halil Elitok, hastanede tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklara hem ders hem de moral veriyor.

Kentte çeşitli hastalıkları nedeniyle okula gidemeyen ve Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören ilkokul çağındaki çocuklar, geri kaldıkları derslerini hastanede görevli öğretmen Elitok aracılığıyla telafi ediliyor.

Hastanedeki çocukları tespit ettikten sonra doktorlar ve aileleri ile iletişim kuran Elitok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocukların tedavi gördüğü odalara giderek onlara yatakları başında eğitim veriyor.

Sınıf öğretmeni Elitok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asıl görev yerinin Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkokulu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan protokol kapsamında uzun yıllardır hastanelerde öğretmenlik yaptığını anlatan Elitok, "Hastanedeki sınıfımız ilkokul seviyesinde faaliyet gösteriyor. Yatarak tedavi gören çocuklarla Kovid-19 salgını nedeniyle topluca sınıfta ders yapamadığımız için yatak başında ders veriyoruz." dedi.

Daha çok kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için çocuklarla çeşitli aktiviteler yaptıklarını, özellikle ilkokul öğrencilerine müfredat kapsamında eğitimler verdiğini dile getiren Elitok, şöyle konuştu:

"Yatak başında bireysel eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle öğrenciler hem okuldan kopmamış hem de hastane kaygılarını gidermiş oluyor. Onlarla güzel vakit geçirdiğimiz için psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Çok sayıda çocuk buradan okuma ve yazma öğrenerek ayrıldı. Öğrencilere ödev veriyoruz, hastanede okulu aramıyorlar."

Hastanede tedavi gören çocuklardan Oğuzhan Aydın da 1. sınıfa gittiğini belirterek, öğretmenini çok sevdiğini, hastanede okuma ve yazma öğrendiğini anlattı.

Aydın'ın annesi Emine Aydın da çocuğunun geçen hafta süt kazanına düşmesi sonucu yandığını belirterek, "Hastanede bu imkanın sunulmasından dolayı çok mutlu olduk. Hastane yönetimine, doktorlara ve öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Çocuğum hem derslerden geri kalmadı hem de bu eğitimlerle moral buldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç