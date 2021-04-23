Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
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Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali

Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, tedavi gören çocuklara 23 Nisan coşkusunu hastane odasında yaşattı.

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, tedavi gören çocuklara 23 Nisan coşkusunu hastane odasında yaşattı. Çocuklar, sağlık çalışanları ile oyunlar oynayarak moral buldu.

Kayseri Şehir Hastanesi çocuk servisinde enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere Brusella, MIS-C, SMA hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi gören çocuklara, sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sürpriz yaptı. Palyaço eşliğinde çocuk servisine gelen doktorlar ve hemşireler, çocuklara bayrak, balon ve oyuncuklar dağıttı. Çocuklarla oyunlar oynayarak moral veren sağlık çalışanları, 23 Nisan coşkusunu hastane odalarında yaşattı.Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Binnaz Çelik, pandemi döneminde çok yoğun çalıştıklarını ancak bir çocuğun tebessüm etmesinin tüm yorgunluklarını aldığını söyledi. Çelik, "Sağlık çalışanları olarak zor dönemden geçiyoruz; ama çocukların bu zor dönemleri mutlu hatırlamalarını istiyoruz. Onun için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk sevisinde yatan çocuklarımız için organizasyon düşündük. Serviste bronşit, Covid ile ilişkili hastalar, Brusella nedeniyle yatan hastalar var. Biz hekimler çocuklar mutlu olduğunda daha çok mutlu oluyoruz. Pandemi hepimiz için zor bir dönem. Bizim için önemli olan bu çocukların mutlu olmasıdır. Çocukların hastanede bile olsa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hissedebilmesi çok önemli. Küçük hediyelerle gönüllerini almak istedik. Çocuklarımızın Covid nedeniyle hastaneye yatmasını istemiyoruz. Bu durum maske, mesafe ve hijyen ile önlenebilecek bir durum. Önce çocuklarımızı korumamız lazım. Bunun için de kendimizi korumamız lazım" diye konuştu.


Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali
Hastanede tedavi gören çocuklara '23 Nisan' morali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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