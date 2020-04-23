Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması - Haberler
23 Nisan, Kayseri, Güncel, Haber

Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması

KAYSERİ Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tedavi görerek geçiren çocuklara hediyeler verildi.

23.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:35
Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması

KAYSERİ Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tedavi görerek geçiren çocuklara hediyeler verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görerek geçiren çocuklar için etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda palyaço kıyafeti giyen hastane personeli çocuklarla vakit geçirerek, çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar da hediyeler nedeniyle hastane personeline teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haberler
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Demet Akalın Acun Ilıcalı Muazzez Abacı
Spor Podolski Burak Yılmaz Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 00:07:04. #1.15#
title