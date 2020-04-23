Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği
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Giresun Üniversitesi, 23 Nisan, Giresun, Haber

Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği

Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Sevgi Evi bahçesinde çocuklar için bando eşliğinde gösteri düzenlendi.

23.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:32
Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği

Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği

GİRESUN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Sevgi Evi bahçesinde çocuklar için bando eşliğinde gösteri düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Giresun Belediyesi tarafından Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklar için hastanenin bahçesinde Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından çocuk şarkıları dinletisi eşliğinde etkinlik düzenlendi. Hastanede tedavi gören çocuklar, sağlık personeli eşliğinde aileleri ile birlikte hastanenin girişinde yapılan gösteriyi izlediler. Görevliler tarafından çocuklara ve sağlık personellerine Türk bayrağı dağıtıldı. Çocuklar müzik ve gösteri eşliğinde bayrakları sallarken sağlık görevlileri de onlara eşlik etti.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bulut, yaşadığımız süreçte bu tür etkinliklerin hastanelerde tedavi gören ve evden çıkamayan çocukların duygusal durumlarını düzelteceğine vurgu yaparak "Çocuklar sürekli evde kalıyorlar ve stres altındalar, dışarı çıkamıyorlar, oyun oynayamıyorlar. Normal rutinlerinin dışında bir hayat sürüyorlar. Bu tarz organizasyonlarla bu eksikliklerini tamamlamak çok önemli. Özellikle yetkililerimiz bunu mahalle mahalle gezerek te yapıyorlar ama hastanede yatan çocuklar için bu daha önemli. Tedavilerinin daha iyi yönetilmesi açısından çok güzel bir davranış" şeklinde konuştu.

Giresun Belediye Bando ve gösteri ekibi daha sonra Giresun Valiliği Sevgi Evleri önünde gösterilerine devam ettiler. Çocuklar, görevli personel eşliğinde sevgi evinin bahçesinde gösterilere eşlik ederek bayrak salladılar. Çevredeki evlerde çocuklar balkonlardan bayrak sallayarak gösteriye eşlik ettiler. Kendilerine armağan edilen bu anlamlı günde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Kaynak: İHA

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