Hastanede tedavi gören çocuklar hediyelere boğuldu

03.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:56

Eskişehir'de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından hastanede tedavi gören miniklere çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Vos26 Derneği üyeleri, Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören minikler ile bir araya geldi. Çocuklara oyuncak başta olmak üzere çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri minikleri sevindirdi. Konuyla ilgili bir konuşma yapan Dernek Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, çocuklar ile vakit geçirmekten mutlu olduklarını söyledi. Karbölen, "Her sene olduğu gibi bu sene de çocuklarımıza moral etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Hastanedeki tüm çocuklar etkinliğe katılarak etkinliği daha eğlenceli hale getiriyorlar. Burada bu çocuklar ile bir arada bulunup vakit geçirmenin tarifi asla yok. Bu etkinliklerin oluşmasında destek veren tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 2020 yılı tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur getirsin" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA