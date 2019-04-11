Hastanede Tedavi Gören Çocuklar Ebru Sergisi Açtı

Sivas'ta hastanede tedavi gören çocukların hazırladığı ebru çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Sivas Numune Hastanesi ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle yürütülen 'Sağlık İçin Sanat' projesi tamamlandı.

Proje kapsamında Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi gören çocukların Türk müziği eşliğinde yaptığı ebru çalışmaları, hastanenin poliklinik girişinde sergilenmeye başladı. Serginin açılışına İl Sağlık Müdürü uzman Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fehmi Tutkun, hastane yöneticileri ve Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri katıldı.

Tutkun, açılışta yaptığı konuşmada, proje ile örgün eğitim içinde olup, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde bulunan temel eğitim seviyesindeki çocukların okullarında alamadığı sosyal ve kültürel faaliyetlerden kısmen de olsa faydalanmalarını amaçladıklarını belirtti.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz ise proje kapsamında pediatri servisinde yatan çocuklara ebru sanatı uygulaması yaptırdıklarını, projenin faydalarını gördüklerini ve çocukların mutlu olduğunu aktardı.

Kaynak: AA