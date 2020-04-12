Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama
BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.
12.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:09
BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.
Bayburt Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan ve isimlerinin Şaban Memiş, Gönül Memiş ile Güler Memiş olduğu öğrenilen 3 kişi, sağlığına kavuştu. Son testleri negatif çıkan 3 kişinin taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu. Hastanede yapılan uğurlamaya diğer sağlık görevlileri ve doktorlar da eşlik etti.
Kaynak: DHA