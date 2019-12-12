Hastanede tavandan düşen kişi kamerada
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Hastanede tavandan düşen kişi kamerada

İstanbul'da bulunan bir hastanenin çalışan kişi, tavandan düştü.

12.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:46
Hastanede tavandan düşen kişi kamerada

'da bulunan bir hastanenin çalışan kişi, tavandan düştü. Düştüğü odada hastasıyla oturan doktor ise olaya tepkisiz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler İstanbul'da bulunan bir hastanede kaydedildi. Hastanede görevli kişi tavanda çalıştığı sırada birden yere düştü. Bu sırada odada bulunan doktor ve hastası ne olduğuna anlam veremedi. Düşen kişi hızla ayağa kalkarken, tavandan sarkan poşet parçalarını topladı. Bu sırada odaya gelen hastane çalışanları da şaşkın gözlerle yaşananları izledi. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri şaşkınlık yarattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hastanede tavandan düşen kişi kamerada
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