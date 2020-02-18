Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı

18.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:37

SAMSUN'da, bıçaklanan arkadaşını görmek için hastaneye gelen Ç.Y., tartıştığı T.K. ve E.Ö.tarafından darbedildi. Yaralanan Ç.Y. tedaviye alınırken, polis ekipleri çok sayıda suç kaydı olan 2 kadını gözaltına aldı.

İlkadım ilçesinde, kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan H.D.Y.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden kız arkadaşı Ç.Y., bu sırada hastanede bulunan T.K. ve E.Ö. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kadın, Ç.Y.'yi darbetti. Bu sırada hastanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince 2 kadın gözaltına alınırken, yaralanan Ç.Y. de tedaviye alındı.

Kaynak: DHA