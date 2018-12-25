Hastanede Şüpheli Paket Alarmı-1

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA

Fatih, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

Kaynak: DHA