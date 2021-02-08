Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı
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Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

08.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:20
Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Rize'de hastanede bir kişi, orakla saldırdığı doktoru yaraladı.

Rize'de hastanede bir kişi, orakla saldırdığı doktoru yaraladı.

İddiaya göre, Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun (34) odasına girdi.

Şüpheli, üzerinde sakladığı orakla doktora saldırdı.

Dizi ve baldırında kesik oluşan Puşuroğlu, acil serviste tedavi edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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