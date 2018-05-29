Hastanede Sıra Kavgasına Karışan Oyuncu Serap Matyaş'a 11 Ay Hapis Cezası

26 Aralık 2016 tarihinde babasını kan tahlili yaptırmak için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren oyuncu Serap Matyaş, ile kan alma biriminde veri giriş elemanı olarak çalışan 36 yaşındaki Eda D. arasında sıra yüzünden tartışma çıktı.

"YAPACAKSIN LAN"

İddianameye göre; Sözlü olarak başlayan tartışma alevlenince Serap Matyaş "Yapacaksın lan, seni buraya dayın mı oturttu, ben avukatım istediğimi yaparım, siz kimsiniz?" diye bağırdı. Babasının da bu esnada hastane görevlisi Eda G.'ye küfür ettiği iddia edildi.

Hastane görevlisi genç kadın, yaşanılan olayın ardından baba-kız hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine ünlü oyuncu ve babası hakkında "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1'er yıldan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"DAYI GİT ELİMİZDEN KAZA ÇIKMASIN"

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kanser hastası baba, "Doktor prostat kanseri olabileceğimi, tekrar kan ve idrar tahlili vermemi istedi. Tüm bu rahatsızlıklarımdan dolayı ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Kızım da sıra almak için gitmişti. Kızımın sesini duydum ve yanına gittim. Bağırarak , 'Ne yapıyorsunuz kıza. İşinizi yapın, utanmıyor musunuz? 40 yıldır devlet memuruyum böyle bir şey görmedim. Hastayım, siz nasıl insanlarsınız' dedim. Eda G.'nin yanındaki şef olduğunu belirten bir adam da bana, 'Dayı yürü git elimizden bir kaza çıkmasın' dedi ve güvenliği çağırdı. Güvenlik gelene kadar adam bana hakaret etmeye devam etti. 'Köylüler köyünüze gidin' dedi. Ben bu gerginlik ve hakaretler sonucunda fenalaşmaya başladım. Bu arada güvenlik benim kalbime bastırarak tartakladı.

OYUNCU İDDİALARI YALANLADI

Hasta babasını hastaneye götürdüğünü söyleyerek savunmasına başlayan oyuncu Serap Matyaş ise, "Sırada beklerken önümüze başkası geçince, oradaki görevli ile tartıştık ancak kendisine hakaret etmedim. O da bana karşı 'Yürü git, yapmıyorum' gibi laflar söyledi. Ben de 'Yapmak zorundasın!' dedim. Başka hakaret içeren sözler söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"SERAP HANIM SAÇLARIMI TUTMAYA ÇALIŞTI"

Hastane görevlisi Eda G. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Biz üç kişi yan yana çalışıyoruz. Ben ortadaki bilgisayarda çalışırım. Diğer arkadaşım da B.S.'dir. S.M., B.S. beyin sırasındaymış. Kan alınan tüpler cihaza verilir ancak o anda cihazda bir problem çıkmış. B.S. de makineye bakmaya gitti.Ben de sıradaki hastayı alıyordum. Serap hanım birden bağırmaya başladı, 'Sırada ben vardım, geri zekalılar' dedi. Hem bağırıyor, hem de cama vuruyordu. Ben de neden bağırdığını sordum. Birden ortalık karıştı. O sırada B.S. gelerek olaya müdahale etti. Serap hanım o esnada saçımı tutmaya çalıştı. Ben de kendisini ittim. Hastasının acil olduğunu, sırada kendisinin olduğunu, neden kendisinin alınmadığı şeklinde bağırıyordu. 'Dayınıza mı güveniyorsunuz?' dedi. Babası da küfür etti. Diğer veri girişi yapan memur arkadaşlar olayı gördüler" şeklinde konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.S. de olay günü Serap Matyaş ve babasının küfür ettiğini duyduğunu söyledi.

7 BİN LİRA PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme kararını açıklayarak, hasta babayı "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Serap Matyaş'ı da aynı suçtan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden cezayı ertelemedi.

Mahkeme, ünlü oyuncuya verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun, işlenmesindeki özelliklere, sosyal ve ekonomik durumunu da dikkate alarak 7 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Avukatları bir üst mahkeme olan İstinaf'a başvurarak kararı temyiz etti.