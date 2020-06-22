Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
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Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı

ERZURUM'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti.

Hastanede silahlı kavga dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
22.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:16

ERZURUM'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kavga akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Kaya ile Gençoğlu aileleri bir kahvehane önünde tartıştı. Burada çıkan silahlı kavga Gençoğlu ailesinden bir kişi yaralandı. Polis olaya müdahale ederek kavgaya karışanları gözaltına aldı. Yaralanan kişi yakınları ile birlikte Palandöken Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya ailesi iddiaya göre gittikleri hastanenin bahçesinde Gençoğlu ailesine ateş açtı. Polis, saldırganlara anında müdahale etti. Silahlı saldırıda Ağa Oynak isimli 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı hastane önünde polis etten duvar ördü. Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar ise başka hastanelere yönlendirildi.

HASTANEDE PANİKHastane etrafında ve içerisinde bulunanlar silah sesleri ile büyük bir panik yaşanmasına yolaçtı. Acil servisdeki vatandaşlar ve doktorlar canlarını kurtarmak için güvenli yerlere saklandı. Görgü tanıkları, "Ne olduğunu anlamadan hastanenin bahçesinde art arda silahlar patladı. Atılan kurşunlardan canımızı kurtarmak için bir yerlere saklandık. Uzun bir süre bekledikten sonra dışarı çıktık" dedi.

Polis olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Hastane bahçesindeki saldırıda kullanılan pompalı tüfek ve tabancayı da incelemek üzere poşete konularak götürüldü. Hastane behçesindeki bazı sivil ve polis otolarının da atılan kurşunlardan dolayı hasar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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