Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız adliyeye sevk edildi
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Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız adliyeye sevk edildi

10.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:47
Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız adliyeye sevk edildi

Samsun'da acil serviste kadın sağlık çalışanına su şişesi ve yumruklarla saldırarak yaralanan 18 yaşındaki genç kız adliyeye sevk edildi.

Samsun'da acil serviste kadın sağlık çalışanına su şişesi ve yumruklarla saldırarak yaralanan 18 yaşındaki genç kız adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde dün meydana geldi. Hastanenin acil servisinde görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını 18 yaşındaki E.Ç. adlı kızın saldırısına uğradı. Nurhan Y. gözüne su şişesi ve yumruklarla vurularak yaralandı. Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan E.Ç. ise hastane polisi tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, darp edilen sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin tedavisi yapılıp 3 gün iş göremez raporu verildi.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.Ç.'nin daha önce de darp olaylarına karıştığı ileri sürüldü. - SAMSUN

Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kız adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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