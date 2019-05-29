Hastanede öldürülen doktor anıldı

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün dördüncü yılında anıldı.

Çalıştığı ve daha sonra adının verildiği hastanede meslektaşlarınca görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma programı, Kamil Furtun'un öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, burada yaptığı konuşmada, Kamil Furtun'u rahmetle andıklarını söyledi.

Dört yıl önce bugün sağlık camiası olarak şiddet ortamının en vahim olaylarından birini yaşadıklarını hatırlatan Erkan, "Bir meslektaşımızı, bir eşi, bir babayı, bu ülkenin yetiştirdiği nadir insanlardan birini, doktor Kamil Furtun'u görevi başında hain saldırıya kurban verdik." dedi.

Furtun'un ölümüyle ilgili sorumlulara karşı başlatılan adli sürecin sürdüğüne işaret eden Erkan, bu sürecin biran önce sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti. Erkan, "Aklımızda kalan soruların yanıtlarının verildiği ve sorumlularla ilgili gereği yapıldığında vicdanlardaki ateş bir nebze de olsa azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Opr. Dr. Kamil Furtun'un eşi Funda Furtun ve meslektaşları, Furtun'un hastane bahçesindeki büstüne çiçek bırakarak dua etti.

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015'te hastanede İsmail Koyun tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Koyun, hakkında açılan dava sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA