ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

22.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:18

Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktıESKİŞEHİR'de bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru ve güvenlik görevlisi bulunan personelin, acil servisteki ofiste iskambil kağıdıyla 'kumar' oynadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de bir kamu hastanesinde aralarında doktor, sağlık memuru ve güvenlik görevlisi bulunan personelin, acil servisteki ofiste iskambil kağıdıyla 'kumar' oynadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, personelin daha önce de aynı ofiste defalarca kumar oynadığını gözler önüne serdi.

Eskişehir'de kamuya ait bir hastanede geçen Ocak ayında aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının bulunduğu personelin, acil servisteki ofiste kumar oynadığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, personelin iskambil kağıtlarıyla oynadığı görülürken, Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıp, 5 kişiyi açığa aldı. Soruşturma sürerken, açığa alınan personelin görevine döndüğü öğrenildi.

Öte yandan soruşturma dosyasına da giren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda a aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı, bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu yer aldı.

ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR Hastanede 'kumar' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:19:13. #1.14#
title