Hastanede, Küçük Bennu'ya Doğum Günü Sürprizi

Medical Park Gaziantep Hastanesi, onkoloji bölümünde tedavi gören 9 yaşındaki Bennu Seçer'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yıldırım'ın tedavisini sürdürdüğü Bennu Seçer, kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde, sevdikleriyle beraber pastasını kesti. Onkoloji servisinde kutlanan doğum günü ile hastane çalışanlar ve diğer hastalar da Bennu'nun heyecanını paylaştı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Bennu, kendisi gibi hasta arkadaşları ile gönüllerince eğlendi. Medical Park Gaziantep Hastanesi yetkilileri tarafından Bennu'ya sevdiği eğitici oyun hediye edildi.

Bennu'nun bu mutlu gününde yüzünün gülmesinden mutluluk duyan anne Fatma, hastane yönetimine güzel organizasyondan dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP