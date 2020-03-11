Hastanede koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem Hastanede koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem Hastaneye giren ve çıkanların ellerine dezenfektan sıkıldı Korona Virüsüne karşı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan karar ile sağlık görevlileri tarafından hastanenin bütün giriş ve çıkış noktalarında gelen ve çıkan...

Hastanede koronavirüse karşı dezenfektanlı önlem

Hastaneye giren ve çıkanların ellerine dezenfektan sıkıldı

ADIYAMAN - Korona Virüsüne karşı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan karar ile sağlık görevlileri tarafından hastanenin bütün giriş ve çıkış noktalarında gelen ve çıkan vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de Korona Virüsünün tespit edilmesiyle ilgili açıklamalara bulunması sonrası, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından görevlendirilen sağlık personelleri tarafından hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı. Sağlık görevlileri tarafından ellerine dezenfektan sıkılan vatandaşlar, tokalaşmaktan, öpmekten ve bir başkasına yakın durmaktan uzak durduklarını vurguladı.

Tedbir amacıyla yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA