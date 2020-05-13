Dumandan zehirlenip hastaneye kaldırılan ailenin, korona oldukları ortaya çıktı
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Dumandan zehirlenip hastaneye kaldırılan ailenin, korona oldukları ortaya çıktı

İstanbul'da binalarında çıkan yangından etkilenen anne, baba ve 12 yaşındaki çocukları hastaneye kaldırıldı. Belirtilerden şüphelenen doktorların yaptığı test sonucunda 3 kişilik ailenin koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

Dumandan zehirlenip hastaneye kaldırılan ailenin, korona oldukları ortaya çıktı
13.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:17

İstanbul'da bir binada trafoya bağlı olarak çıkan yangında 3 kişilik bir aile karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Burada tesadüfen anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarının koronavirüs oldukları tespit edildi.

YANGINDAN ETKİLENDİKLERİ İÇİN HASTANEYE GİTTİLER

İstanbul'da bir binada trafodan kaynaklanan yangın çıktı. 3 kişilik aile dumandan etkilenince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin durumundan şüphelenen doktorlar test yaptı. Yapılan testte anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığı belirlendi. Tesadüfen koronavirüs olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sürüyor. Doktor ve hemşirelerin yakından ilgilendiği çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Durumları daha iyi olan anne ve babasının ise normal serviste tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

VİRÜSÜN SEMPTOMLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye getirilen çocukta, rastlantısal olarak koronavirüs tespit ettiklerini söyleyen Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Tedaviye yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz. Bebeklerde çok fazla problem olmuyor, büyük çocuklar ailelerini özlüyor. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. 12 yaşındaki hastamız bir yangın sebebiyle, karbonmonoksit zehirlenmesi ile bize ailesiyle başvurdu ama rastlantısal olarak koronavirüs pozitifliği de çıktı. Şu anda tedavi altında. Bir gündür bizimle beraber. Oksijen tedavisi alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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