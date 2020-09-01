Hastanede kanlı tartışma Adana'da bir kişi, hastanenin güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra silahla bilgi işlem memuru ile bir vatandaşı yaraladı.

Adana'da bir kişi, hastanenin güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra silahla bilgi işlem memuru ile bir vatandaşı yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane çevresinde iş yeri bulunan bir esnaf sabah saatlerinde alkollüyken kardeşiyle tartıştı. Bu sırada hastanenin güvenlik görevlileri şahısları ayırarak evlerine gönderdi. Öğle saatlerinde şahsın yakını olduğu öğrenilen bir kişi hastaneye gelerek, güvenlik görevlileriyle "Siz bunları neden eve gönderdiniz. Bizim başımıza sardınız" diyerek tartıştı. Tartışma büyürken, şahıs belinden çıkarttığı tabanca ile önce hastanenin bilgi işlem memuru B.S.'yi göğsünden, olay yerinde bulunan F.M. isimli kadını ise bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Hastanenin güvenlik görevlileri yaralıları hemen hastaneye kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA