Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı

01.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:36

KONYA'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Faruk C.'nin (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 27 farklı noktada uygulama yaptı. 1980 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, yeni yılın ilk dakikalarında durdurulan otomobilin sürücüsü Faruk C., yapılan alkol kontrollerinde 0.56 promil alkollü çıktı. Faruk C.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1228 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA