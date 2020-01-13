Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Elazığ'da hasta yakını gibi davranarak hastaneden cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

13.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:33
Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

'da hasta yakını gibi davranarak hastaneden cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, Fırat Üniversitesi Hastanesinde cep telefonu ve cüzdan çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.A'nın kendisini hasta yakını olarak tanıttığı, hastanenin mescit ve kliniklerindeki hastalar ve yakınlarının cep telefonlarını ve dolaplara bıraktıkları cüzdanları çaldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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