Hastanede Hijyen Kurallarına Uyulmadığı İddiası

Şanlıurfa Valiliği, kentteki özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları üzerine yapılan kontrollerde bir olumsuzluk görülmediği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde yayımlanan "özel hastanede skandal" başlıklı haber üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği ve Harran Üniversitesi uzman ekiplerince yerinde yapılan olağan ve olağan dışı denetimlerde söz konusu iddiaları doğrulayacak bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.



Haberde geçen olayın iki ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan bir duyumdan ibaret olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ancak bugün gerçekleşmiş gibi gündeme getirildiği, duyumun alındığı ilk andan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Kamu Hastaneleri Birliği görevlilerince bahse konu hastanenin denetlendiği, iddiaların ekiplerce yerinde incelendiği ve aradan geçen iki aylık süre içerisinde denetimlerin eksiksiz ve sürekli gerçekleştirildiği, bugüne kadar yapılan denetim ve incelemelerde söz konusu iddiaları doğrulayacak her hangi bir bulguya rastlanmadığı anlaşılmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından bahse konu hastane ve tüm sağlık kuruluşlarımızın uygun koşullarda sağlık hizmeti sunmasına yönelik denetimler eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir."