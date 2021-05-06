Hastanede hastaya tecavüzden 20 yıl ceza alan şahıs JASAT timine yakalandı
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Hastanede hastaya tecavüzden 20 yıl ceza alan şahıs JASAT timine yakalandı

Hastanede hastaya tecavüzden 20 yıl ceza alan şahıs JASAT timine yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çalıştığı hastanede tedavi gören bir kadın hastaya hastane içinde tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezası alan 2 çocuk babası hasta bakıcı, JASAT timi tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Samsun'da çalıştığı hastanede tedavi gören bir kadın hastaya hastane içinde tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezası alan 2 çocuk babası hasta bakıcı, JASAT timi tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 2014 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Sinop'tan olaydan 8 gün önce tedavi için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen, olay tarihinde 30 yaşında olan C.K. adlı kadın, memur kadrosunda bulunan ancak hastanede hasta bakıcı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası C.H.'nin (57) kendisini kapalı hastaların bulunduğu bölüme atmakla tehdit ederek tecavüz ettiğini iddia etti. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan C.H. yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen C.H.'nin 20 yıl hapis cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.H. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Hastanede hastaya tecavüzden 20 yıl ceza alan şahıs JASAT timine yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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