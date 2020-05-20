Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
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Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Sağlıkta dijital dönüşümün gerçekleşmesiyle beraber bireyler istedikleri yerden muayene için randevu alabiliyorlar. Ancak hangi hastalığın hangi bölümde tedavi edileceğini bilmemek yanlış randevu almaya sebep olabiliyor. Hangi hastalığın hangi bölümde bakıldığını mercek altına alıyoruz.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
20.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:38

Doktora gideceksiniz ve hastaneden randevu alacaksınız. Ancak hangi hastalığa hangi doktor bakar bilmiyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurarak hangi doktora muayene olmalısınız? Hangi doktor hangi hastalığa bakar? Gibi sorularınız için faydalı olacağına inandığımız yazımızı mutlaka inceleyin.

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Baş dönmesi, alerji, ağrı, akdeniz anemisi, diyabet, şeker, guatr, gastrit, hepatit, hemofili, kabızlık, kanser, ishal, karaciğer kanseri, kist lösemi, ülser, obezite, şişmanlık, kist, tereme ve sindirim sistemi hastalıkları gibi hastalıklar dahiliye bölümünde tedavi edilir.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

JİNEKOLOJİ (KADIN HASTALIKLARI)

Meme kanseri, bel soğukluğu, menopoz, rahim kanseri, adet, frengi, anne sütü, düşük, hamilelik, doğum ve gebelik gibi sağlık sorunları gibi hastalıkların tedavisi, jinekoloji (kadın hastalıkları) bölümünde yapılır.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

ÇOCUK HASTALIKLARI

Akdeniz anemisi - talasemi, çocuk, apandisit, astım, bronşit, çocuk felci,ateş, alerji, boğmaca, egzama, havale, kabakulak, idrar kaçırma, ergenlik, lösemi, kızamık, nezle, ponömoni, zatürre, öksürük ve nezle gibi hastalıklar çocuk hastalıkları bölümünde tedavi edilir.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)

Boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, anjin,farenjit, burun, kulak iltihabı, horlama, sinüzit, saman nezlesi, tükürük bezi, vertigo, gırtlak, baş dönmesi gibi hastalıklar kulak burun boğaz bölümünde tedavi edilmektedir.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

KALP DAMAR

Aort, kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, hiper tansiyon, düşük tansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi, taşikardi ve çarpıntı gibi rahatsızlıklar kalp damar bölümünde tedavi edilmektedir.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Bağışıklık, enfeksiyon, çiçek hastalığı, dizanteri, immünite, kuşpalazı, sarılık, ishal, grip, kuduz, kabakulak, şarbon, tetanos, tifo, veba, uyuz ve zona hastalıkları enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi edilmektedir.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

CERRAH

Fıtık, apandisit, basur, ince bağırsak, hemoroid, kalın bağırsak, mide, kalın bağırsak, safra kesesi ve karaciğer hastalıkları cerrahi bölümünde muayene edilir.

NÖROLOJİ

Alzheimer, baş ağrısı, inme, beyi, fıtık, felç, menenjit, nevralji, migren, sinir sistemi, parkinson, baş dönmesi ve vertigo hastalıkları nöroloji bölümünde tedavi edilir.

Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

DERİ HASTALIKLARI (DERMATOOJİ)

Egzama, deri kanseri, bel soğukluğu, akne, mantar, saç dökülmesi, nasır, sedef, siğil, uçuk, psoriasis, sivilce, zona ve vitiligo hastalıklarının tedavisi dermatoloji bölümümde tedavi edilir.

OTOPEDİ

Ortopedi bölümünde ayak bileği, artrit, bel, boyun, bacak fıtık ağrısı, kas, kemik, kalça ağrısı, kırıklar, orga, omuz, topuk, siyatik ve romatizma hastalıkları gibi hastalıklar tedavi edilir.

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