Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hastanede gözaltına alınmak istenirken yaşanan kargaşa sonrasında kaçan hükümlü polis ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası sonucunda yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hastanede gözaltına alınmak istenirken yaşanan kargaşa sonrasında kaçan hükümlü polis ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgi göre, yakınları ile birlikte Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen Fadıl D.'nin evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak isteyen Fadıl D.'nin yakınları polise karşı direndi. Kargaşadan yararlanan Fadıl D. ve bir yakınıyla birlikte kiralık olduğu öğrenilen 48 AD 061 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Şahıslar bir süre sonra izlerini kaybettirdi.

GPRS sinyali konumlarını ele verdi

Polis ekipleri otomobilin kiralandığı firmaya ulaştı. Otomobilde bulunan GPRS cihazından alınan sinyallere göre otomobilin kırsal Eycelli Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler otomobili mahallede terk edilmiş bir halde buldu. Mahalleyi abluka altına altına alan sivil ve resmi ekipler tarafından kaçan Fadıl D. ve ismi henüz öğrenilemeyen yakınını yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları kısa süre sonra sonuç verdi ve aranan şahıs Fadıl D. otomobilin bulunduğu alana 3 kilometre uzaklıktaki Hasan Köse mevkiinde yakayı ele verdi.

5 kişi gözaltına alındı

Fadıl D. ve bir yakınının hastaneden kaçmasına yardımcı olan 5 kişi de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Fadıl D.'nin kaçmasına yardımcı olan otomobildeki diğer kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

 ABD'li güzel fenomen cinayete kurban gitti! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli

ABD'li güzel fenomen cinayete kurban gitti! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli

 Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Balotelli Mesut Özil Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:20:09. #1.17#