Hastanede Görülmemiş Kavga

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde hasta yakınları, doktor ve çalışanlara saldırdı. Olay sırasında hasta yakınlarından engelli bir kişinin motosikletiyle hastaneye dalması pes dedirtti.

Olay, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, 112 ekipleri hasta almaya giderken hasta yakınları tarafından "geç kaldınız" denilerek tepki gösterildi. Hasta 25 Aralık Devlet Hastanesine getirilirken hastaneyi basan hasta yakınları burada hastane çalışanlarına tekme tokat saldırdı. Hastaneye saldıranlar arasında özürlü birinin motosikletiyle hastaneye girmesi dikkat çekti. Yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)