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Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde vatandaş ile personel arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde vatandaş ile personel arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, soğuk havalar ile birlikte artış gösteren salgın enfeksiyonu sebebi ile yaşanan yoğunluk sonrasında vatandaş ile hastane personeli arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan sözlü tartışmanın etkisi ile sinirlerine hakim olamayan vatandaş, hastane güvenliği ve diğer vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, vatandaşın, hastane güvenliği ve farklı vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

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