Hastanede gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

BİTLİS (AA) - Bitlis Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği, meydana gelen depremde yaralanan iki kişinin, hastane binasından tahliye edilmesi için tatbikat gerçekleştirildi.

Afad, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatında, senaryo gereği, hastanenin birinci katında yaralanan iki kişi tahliye edildi.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Emine Kübra Dindar Demiray, deprem sonrası gazetecilere, acil ve afet planı kapsamında kentte ve bölgede meydana gelebilecek olası deprem vakalarına yönelik bir deprem senaryosu icra ettiklerini söyledi.

Demiray, "Senaryo gereği, birinci katta kendi imkanlarımızla ulaşamadığımız iki yaralıya, AFAD ve UMKE'den destek istedik. AFAD, UMKE ve 112 ekipleri ile yaralılarımız tahliye edildi. Amacımız olası durumlarda kendimizi test etmekti. Bu faaliyeti olay yönetim ekibinin ait tüm personeli, hastane çalışanları, AFAD'tan 6, UMKE'den 7 personel ve bir 112 ambulansı katıldı. Desteklerinden dolayı ekiplerimize ve hastane personelimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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