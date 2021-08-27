Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
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Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı Medical Park Elazığ Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

ELAZIĞ - Medical Park Elazığ Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede 2021 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında, senaryo gereği Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem sonrası hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Senaryoya göre hastanede 1'i dumandan etkilenen toplam 5 yaralı olduğu bilgisine ulaşan hastane yetkilileri, AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılarak, personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Depremde yaralananlar UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Medical Park Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, "Bugün hastanemizde olası bir afet ve deprem karşısında personelimizin ve hasta ve yakınlarının tahliye edilmesi işleminin tatbikatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda hastane afet planını aktif etmiş ve bina tahliyesi ve yangın tatbikatı yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bizlere destek veren AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Hastanede acil durum eylem planı kapsamında bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yaptıklarını aktaran Hastanesi iş güvenliği uzmanı Semih Akyurt ise "Senaryo gereği Sivrice ilçemizde 6.5 şiddetinde olan bir depremde bölgede birçok yaralının hastanemize geldiği ve hastane içerisinde tavanlarda ve acil çıkış merdivenlerinde göçükler olduğu tespit edildi. Bu şekilde hastane içerisinde yaralı olup tahliye olamayacak durumda olan personel, hasta ve hasta yakınlarının tahliyesi için AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerimizin destekleriyle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Afet ile iç içe olduğumuz bir dönemde personelimizin bilinçlenmesi ve kendimizi güncellememiz için önemli bir tatbikattı. Senaryo gereği toplamda 5 yaralımız katlarda mahsur kaldı. Bu yaralılarımız AFAD, UMKE, itfaiye ve kendi personellerimizle tahliye edilerek ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine tahliyeleri yapıldı" diye konuştu.

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Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Hastanede gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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