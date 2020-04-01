Hastanede geliştirdikleri 3 boyutlu yazıcıyla yüz korucuyu siperlik üretiyorlar Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) görev yapan sağlık çalışanları için geliştirdikleri 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) görev yapan sağlık çalışanları için geliştirdikleri 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Hastanede görevli doktor ve mühendisler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Hastanenin Biyomedikal atölyesindeki atık ve dışarıdan temin ettikleri malzemeleri kullanarak kodlamasını da kendilerinin yaptığı 3D yazıcı geliştirdi.

Yazıcıyla üretilen günde 10 tane yüz korucuyu siperliğin üretildiği hastanede, yeni yazıcılarla sayının artırılması amaçlanıyor.

SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3D yazıcıların hastanede görevli doktor ve mühendislerin çalışması sonucu geliştirildiğini söyledi.

Bir yazıcının günde 10 yüz koruyucu siperlik ürettiğini belirten Çelik, ikinci yazıcı için çalışmaların devam ettiğini, onun da tamamlanmasıyla günlük 20 siperlik üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Salgından tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Koronavirüsle mücadelede birçok hastanemiz ve kurumlar korucuyu maske yapıyor. Biz de hastane olarak kendi imkanlarımızla hekim arkadaşlarımızın tasarladığı 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Bu yazıcı sayesinde kedi siperliklerimizi üretiyoruz. Koronavirüs şüphelisi ya da tanı almış kişiye daha güvenli yaklaşıyoruz. Diğer üreticilerden farkımız sadece ham maddeyi alıyoruz. Yazıcıyı bir yerden siparişle almadık tamamen kendi üretimimiz. 2 yazıcıyla günde ortalama 20 siperlik üretilecek. Bu da hastanemize yetiyor. Öncelikle kendi hastane personelimize üretim yapacağız. Daha sonra talep olduğu takdirde ilçe hastanelerimize, üniversite hastanesine buradan ücretsiz siperlik verebiliriz."

Hastanenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan ise geliştirdikleri cihazla bir siperlikli maskeyi 3 liraya mal ettiklerini aktarı.

Kaynak: AA