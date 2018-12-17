Hastanede Facia: 6 Ölü, 147 Yaralı

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hindistan'ın Mumbai kentindeki Kamgar Devlet Hastanesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binaya yayıldığı yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA