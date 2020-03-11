Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
3. Sayfa

Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Sultangazi'de eski eşine bıçakla saldırdığı iddia edilen Soner Güztepe'nin yargılanmasına devam edildi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Sultangazi'de eski eşine bıçakla saldırdığı iddia edilen Soner Güztepe'nin yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin tanık dinleyen mahkeme, Güztepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.


İstanbul Sultangazi'de 7 Eylül 2019'da eski eşi Merzuka Altunsöğüt'e bıçakla saldırdığı iddia edilen Soner Güztepe'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Soner Güztepe ile avukatı, müştekiler Merzuka Altunsöğüt, Cennet Güztepe, mağdur B.G. ve avukatları hazır bulundu.


"Kimse bize yardım etmedi"


Olay günü yaralanan ve duruşmada mağdur olarak dinlenen B.G., "Babam ile bir sıkıntımız yoktu. Kendisi bizi rahatsız ediyordu sürekli. Gece saat 12.00-01.00 gibi uyuyordum, bizi aradı. Yine aynı şekilde küfürlü konuştu. Sonrasında kapı çaldı. Annem ve ablam kapının önünde duruyordu. Komşular geldi, babamı aşağıya indirmeye çalıştı. Alkollü olup olmadığını anlayamadım ama normal değildi. Tekrar uyumaya döndük. Babam aradı beni, su istedi. Bende babam diyerek binanın kapısına su götürdüm. Bardağı geri alırken, elimle beraber kafasına vurdu. Elim kanadığı için beni yukarı çıkardılar. Sonra kanamam durmayınca beni hastaneye götürdüler. Hastanedeki olayda ben de babamı durdurmaya çalıştım. Kimse bize yardım etmedi" ifadelerini kullandı.


"Soner ağabey biraz alkollüydü"


Olay gününe ilişkin tanıklık yapan Yeliz Bayburt, "O gece zil çaldı, Soner ağabeyin sesi geliyordu. Sesini duyduğum için aşağıya indim. Soner ağabey biraz alkollüydü. Soner ağabeyi aldım, binanın ilerisine kadar götürdüm sonra eve çıktım. Tekrar aşağıya döndüğümde B. G.'nin eli kesilmişti. Yerler kandı, binanın girişini yıkadım. Soner ağabey geldi, nerede olduklarını sordu. Bilmiyorum dedim. Daha sonra B.G.'lerin gittiği hastaneye gittik. Soner ağabey de oradaydı. Ben gittiğimde olay bitmişti" dedi.


"Olayları anlatmakta çekimser kalmaktalar"


Tanık beyanlarının ardından söz alan müştekiler avukatı, "Tanıklar komşu oldukları için, taraflar da aile olduğu için olayları anlatmakta çekimser kalmaktadırlar. Daha önce mahkemenizce dinlenmesine karar verilen hastanede görevli Songül Tiltay ile Faruk Kaya'nın dinlenmelerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" şeklinde konuştu.


"Tanık beyanları çelişkilidir"


Tanık ifadelerini kabul etmediğini belirten tutuklu sanık Soner Güztepe, "Eşim ve kızımın ifadeleriyle, tanık anlatımlar çelişkilidir. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede, kızım Cennet Güztepe'yi bıçakla yaralama suçundan cezalandırılmam talep ediliyor. Oysa Cennet kendi ifadesinde yaralanmasının benim elimdeki bıçağı almaya çalıştığı sırada olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenmesi istenen kişilerin önceki aşamalarda verdiği beyanlarda doğru değildir" diye konuştu.


Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hastanede görevli Songül Tiltay ile Faruk Kaya'nın tanık olarak dinlenmesini ve sanığın tanıklara baskı yapma şüphesi dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.


Mahkeme heyeti, sanık Soner Güztepe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Haber
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu Haber
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Müslüm Gürses
Spor Falcao Emre Kılınç Berkay Şahin Ünal Karaman Gökhan Gönül
Daha Fazla İran Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:35:27. #1.14#