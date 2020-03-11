Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi
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Sultangazi, 3. Sayfa

Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi Duruşmada olaya ilişkin tanık dinlendi Sanık Soner Güztepe suçlamaları kabul etmedi Sultangazi'de eski eşine bıçakla saldırdığı iddia edilen Soner Güztepe'nin yargılanmasına devam edildi.

11.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:26
Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Duruşmada olaya ilişkin tanık dinlendi

Sanık Soner Güztepe suçlamaları kabul etmedi

İSTANBUL - Sultangazi'de eski eşine bıçakla saldırdığı iddia edilen Soner Güztepe'nin yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin tanık dinleyen mahkeme, Güztepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Sultangazi'de 7 Eylül 2019'da eski eşi Merzuka Altunsöğüt'e bıçakla saldırdığı iddia edilen Soner Güztepe'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Soner Güztepe ile avukatı, müştekiler Merzuka Altunsöğüt, Cennet Göztepe, mağdur B.G. ve avukatları hazır bulundu.


"Kimse bize yardım etmedi"

Olay günü yaralanan ve duruşmada mağdur olarak dinlenen B.G., "Babam ile bir sıkıntımız yoktu. Kendisi bizi rahatsız ediyordu sürekli. Gece saat 12.00-01.00 gibi uyuyordum, bizi aradı. Yine aynı şekilde küfürlü konuştu. Sonrasında kapı çaldı. Annem ve ablam kapının önünde duruyordu. Komşular geldi, babamı aşağıya indirmeye çalıştı. Alkollü olup olmadığını anlayamadım ama normal değildi. Tekrar uyumaya döndük. Babam aradı beni, su istedi. Bende babam diyerek binanın kapısına su götürdüm. Bardağı geri alırken, elimle beraber kafasına vurdu. Elim kanadığı için beni yukarı çıkardılar. Sonra kanamam durmayınca beni hastaneye götürdüler. Hastanedeki olayda ben de babamı durdurmaya çalıştım. Kimse bize yardım etmedi" ifadelerini kullandı.


"Soner ağabey biraz alkollüydü"

Olay gününe ilişkin tanıklık yapan Yeliz Bayburt, "O gece zil çaldı, Soner ağabeyin sesi geliyordu. Sesini duyduğum için aşağıya indim. Soner ağabey biraz alkollüydü. Soner ağabeyi aldım, binanın ilerisine kadar götürdüm sonra eve çıktım. Tekrar aşağıya döndüğümde B. G.'nin eli kesilmişti. Yerler kandı, binanın girişini yıkadım. Soner ağabey geldi, nerede olduklarını sordu. Bilmiyorum dedim. Daha sonra B.G.'lerin gittiği hastaneye gittik. Soner ağabey de oradaydı. Ben gittiğimde olay bitmişti" dedi.


"Olayları anlatmakta çekimser kalmaktalar"

Tanık beyanlarının ardından söz alan müştekiler avukatı, "Tanıklar komşu oldukları için, taraflar da aile olduğu için olayları anlatmakta çekimser kalmaktadırlar. Daha önce mahkemenizce dinlenmesine karar verilen hastanede görevli Songül Tiltay ile Faruk Kaya'nın dinlenmelerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" şeklinde konuştu.


"Tanık beyanları çelişkilidir"

Tanık ifadelerini kabul etmediğini belirten tutuklu sanık Soner Güztepe, "Eşim ve kızımın ifadeleriyle, tanık anlatımlar çelişkilidir. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede, kızım Cennet Göztepe'yi bıçakla yaralama suçundan cezalandırılmam talep ediliyor. Oysa Cennet kendi ifadesinde yaralanmasının benim elimdeki bıçağı almaya çalıştığı sırada olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenmesi istenen kişilerin önceki aşamalarda verdiği beyanlarda doğru değildir" diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hastanede görevli Songül Tiltay ile Faruk Kaya'nın tanık olarak dinlenmesini ve sanığın tanıklara baskı yapma şüphesi dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Soner Güztepe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: İHA

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Hastanede eşine bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

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