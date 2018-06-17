Hastanede Doktorun Yüzüne Tekme Atma Anı Güvenlik Kamerasında
Samsun'da polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga sonrası tedavi için hastaneye götürülen şahıslardan biri, acil servis doktorunun yüzüne tekme attı.
Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atan ve güvenlik görevlisine saldıran şahsın bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
KAFETERYADA ÇIKAN KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ
Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede arbede çıkarttı.
ACİL SERVİS DOKTORUNUN YÜZÜNE TEKME
G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.
KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ
Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Olay anından kareler;
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Bunları cezaevine atmayan adalete yazıklar olsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sen yıllarca oku, bu insanlara yardımcı olmak için uğraş ama bu tarz şeref yoksunu magandalı denyolar sana gelip hakaret edip, tekme atsın. . yazık vallahi yazık. .Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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Kolayi var, kavga alanina kavga ettigi kisilerin onune goturup sedyeyle birakmak lazim. Hicbir doktor bakmamali ve bu bakmama hakki yasal zemine kavusturulmaliCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Böyle rezillik olurmu gazinonu orası artistler güvenlik polis yokmu ne biçim işCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun yazıklar olsun.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır