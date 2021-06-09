Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT
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Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT

Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da, 6 yıl önce görevi başında öldürülen Opr. Dr. Kamil Furtun cinayeti ile ilgili haklarında 'ihmal veya gecikme' suçlamasıyla dava açılan hastane yöneticilerinin de aralarında olduğu 11 kişi yargılandıkları davada beraat etti.

SAMSUN'da, 6 yıl önce görevi başında öldürülen Opr. Dr. Kamil Furtun cinayeti ile ilgili haklarında 'ihmal veya gecikme' suçlamasıyla dava açılan hastane yöneticilerinin de aralarında olduğu 11 kişi yargılandıkları davada beraat etti. Opr. Dr. Kamil Furtun'un eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Neslihan Funda Furtun, "Bilirkişi raporu tüm sanıkların ağır ihmali olduğunu belirtmesine rağmen, tanık ifadeleri adeta yok sayılarak 3 yıl süren yargılamanın ardından delil yetersizliğinden tüm sanıklar beraat etti" dedi.

Olay, 29 Mayıs 2015 tarihinde Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görev yapan Göğüs Cerrahı Opr. Dr. Kamil Furtun, hastanede İsmail Koyun tarafından düzenlenen silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastanenin adı Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi olarak değiştirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan evli ve 2 çocuk babası İsmail Koyun ise Kasım 2015'teki duruşmada Opr. Dr. Kamil Furtun'u 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıl hapis ve 2 bin TL para cezasına çarptırdı. Yargıtay da cezayı onadı.

EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Karar sonrasında, yargılama aşamasında eşinin ölümünde hastane idaresinin de ihmali olduğu iddiasıyla Dr. Neslighan Funda Furtun, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, başhekim T.K., hastane müdürü M.Y., müdür yardımcıları M.A., N.G. ve Y.E. ile başhekim yardımcısı Uzm. Dr. E.B., iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi Opr. Dr. Ö.S.B., sağlık bakım hizmetleri müdürü A.K., tıbbi sekreter S.T., teknisyen H.T., sosyal çalışmacı F.S. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılmasına karar verildi. 11 şüphelinin Opr. Dr. Kamil Furtun'un, öldürülmesi olayında, görevlerinin gereklerini yapmakta 'ihmal veya gecikme' gösterdikleri iddia edilerek kamu davası açılmaya yeter şüphe olduğu belirtildi. Samsun 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın geçtiğimiz hafta yapılan karar duruşmasında 'delil yetersizliği'nden sanıkların beraatine karar verildi.

FURTUN: İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ

Beraat kararına tepki gösteren Furtun'un eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Neslihan Funda Furtun, "Bilirkişi raporu tüm sanıkların ağır ihmali olduğunu belirtmesine rağmen, tanık ifadeleri adeta yok sayılarak 3 yıl süren yargılamanın ardından delil yetersizliğinden tüm sanıklar beraat etti. Bilirkişi raporları yönetimin ağır ihmalini çok açık biçimde dayanak ve delillerle ortaya koyuyordu. Katil için, 'bir şeyler yapmalıyız' diyen güvenlik görevlilerinin ifadeleri vardı. Dönemin başhekimi ve hastane müdürünün katilin uyuşturucu madde kullandığına yönelik bilgilerinin olduğu vardı. Hatta katil hastane imamına 'ben bu hastaneden büyük birini götüreceğim' demiştir. Katil bir doktorun canına kast etmiş, hastane idaresi de ağır ihmaliyle cinayete seyirci kalmıştır. Biz ailesi ve tüm sevenleriyle bu davanın peşini bırakmayacağız. Adaletin tahsis edilmesi için üst mahkemeye itirazımızı yapacağız" dedi.

Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT
Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT
Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: HASTANEDE DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNDEKİ İHMAL DAVASINDA 11 GÖREVLİYE BERAAT - Haberler
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