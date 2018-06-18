Hastanede doktorun darp edilmesi olayına 2 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atıp, güvenlik görevlisine saldıran şahıslar serbest bırakıldıktan sonra savcının talimatıyla yeniden gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede taşkınlık yaptı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve daha sonra doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.

Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. Değer şahıslar da yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahıslardan B.S.'nin başka bir suçtan arandığı için tutuklandığı öğrenildi. Ancak olayın büyük yankı uyandırması üzerine savcı, saldırganlar hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili G.S. ve Y.S. ile arkadaşları S.S.K. yeniden gözaltına alındı. Y.S. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Denizevleri Polis Merkezinde adli işlemleri tamamlanan G.S. ve S.S.K. doktor ve güvenlik görevlisini darptan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.S. ve S.S.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiler.