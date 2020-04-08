HASTANEDE DOKTOR VE HEMŞİRENİN ÇANTALARINI HIRSIZ KAMERADA Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.

Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir hastanede doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'nın sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ve temizlik

görevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, Engin K. (31)'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı."Kasten Yaralama" suçundan kaydı bulunan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: --------

-Hırsızlık anı

Kaynak: DHA