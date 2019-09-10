Hastanede deprem ve KBRN tatbikatı

10.09.2019 17:58

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen deprem ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede gerçekleştirilen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile hastane çalışanları katıldı.

Senaryo gereği, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastanenin biyokimya laboratuvarında patlama oluştu ve yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, özel kıyafetli ekipler alanda biyolojik ve radyasyon tehlike nedeniyle koruma bantlarını oluşturdu. Ekipler tarafından dekontaminasyon çadırına taşınan yaralılar, kimyasaldan temizlendikten sonra müşahede çadırına alındı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Hastanenin basın sorumlusu Hikmet Erdem, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, tatbikatı başarıyla tamamlayan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA