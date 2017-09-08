Hastanede Demir Saç Çalmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandılar

Kastamonu'nun Daday ilçesinde atıl vaziyetteki hastaneden demir çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ballıdağ mevkiinde Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren ve şuanda atıl vaziyetteki Ballıdağ Hastanesine giren üç kişilik hırsızlık şebekesi, hastanenin çatılarında bulunan demir saçları çalarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerinin devriye attığı sırada fark edilen hırsızlar, paniklediler. Hırsızlardan birisi kaçmak istediği esnada çatıdan atladı. Bacağı kırılan hırsız, Daday Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlar, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU